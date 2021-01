Allenamento Napoli, le condizioni degli infortunati: le ultime

Rino Gattuso deve fare i conti con qualche assenza in questo momento complicato del Napoli: ecco il punto sugli infortunati

Il Napoli deve fare i conti con qualche assenza in questo periodo: mettendo da parte la situazione Osimhen (positivo al COVID e alle prese con l’infortunio alla spalla), Gattuso deve ancora registrare i problemi di Koulibaly, Malcuit, Mertens e Demme.

«Malcuit e Koulibaly hanno svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo. Allenamento personalizzato e terapie per Mertens. Terapie per Demme».