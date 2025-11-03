 Allenatore Genoa, i rossoblù hanno trovato l'identikit perfetto del nuovo tecnico: ma resta viva l'ipotesi dell'ex Toro. Le ultime
Connect with us

Genoa News

Allenatore Genoa, i rossoblù hanno trovato l’identikit perfetto del nuovo tecnico: ma resta viva l’ipotesi dell’ex Toro. Le ultime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

9 minuti ago

on

By

Pereyra De Rossi Udinese Roma

Nuovo allenatore Genoa, i rossoblù hanno scelto l’identikit: ma l’ex Toro rimane un’opzione concreta. Le ultimissime

Il Genoa è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Patrick Vieira. La dirigenza rossoblù sta valutando con attenzione i profili disponibili e, al momento, l’opzione più concreta sembra essere quella di Daniele De Rossi, considerato il candidato principale per guidare la squadra.

L’ex capitano della Roma è il nome su cui il club sta puntando con decisione, convinto che possa rappresentare la scelta giusta per rilanciare il progetto tecnico. Tuttavia, la società non ha ancora chiuso le porte ad altre possibilità e mantiene vive le proprie alternative.

Tra queste c’è Paolo Vanoli, che resta un obiettivo concreto nonostante l’interesse della Fiorentina. L’ex allenatore del Torino, infatti, è seguito anche dal club viola come possibile sostituto di Stefano Pioli, che intanto ha diretto regolarmente l’allenamento del 3 novembre. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Sassuolo News

Formazioni ufficiali Sassuolo Genoa: ecco gli schieramenti della Serie A. Il punto

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

3 Novembre 2025

By

Berardi
Continue Reading

Genoa News

Allenatore Genoa: oggi il Sassuolo con Murgita e Criscito, poi si lavorerà sul nuovo tecnico! Lui il preferito del Grifone per il posto lasciato da Vieira

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

3 Novembre 2025

By

genoa
Continue Reading