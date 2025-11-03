Genoa News
Allenatore Genoa, i rossoblù hanno trovato l’identikit perfetto del nuovo tecnico: ma resta viva l’ipotesi dell’ex Toro. Le ultime
Il Genoa è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Patrick Vieira. La dirigenza rossoblù sta valutando con attenzione i profili disponibili e, al momento, l’opzione più concreta sembra essere quella di Daniele De Rossi, considerato il candidato principale per guidare la squadra.
L’ex capitano della Roma è il nome su cui il club sta puntando con decisione, convinto che possa rappresentare la scelta giusta per rilanciare il progetto tecnico. Tuttavia, la società non ha ancora chiuso le porte ad altre possibilità e mantiene vive le proprie alternative.
Tra queste c’è Paolo Vanoli, che resta un obiettivo concreto nonostante l’interesse della Fiorentina. L’ex allenatore del Torino, infatti, è seguito anche dal club viola come possibile sostituto di Stefano Pioli, che intanto ha diretto regolarmente l’allenamento del 3 novembre. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
