Allenatore Sampdoria: il favorito ora è Giampaolo. Cos’è cambiato

Allenatore Sampdoria, con Cairo è più facile trattare l’incentivo all’esodo per Marco Giampaolo: il tecnico più vicino al ritorno

Ogni giorno che passa cambiano le percentuali di arrivo dei tre tecnici che per ora ballano sulla panchina della Sampdoria. Un giorno sembra più avanti Beppe Iachini, l’altro Roberto D’Aversa, l’altro ancora Marco Giampaolo. A parte Iachini, per gli altri due esiste un reale problema legato all’ingaggio, troppo alto, che può risolversi solo con un incentivo all’esodo da parte delle società che ne detengono ancora il contrato in essere.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

Se con il Parma la trattativa per D’Aversa è ancora in alto mare, diversa potrebbe essere la situazione con il Torino. Urbano Cairo, come riporta Il Secolo XIX, sarebbe più disponibile al dialogo per quando riguarda un aiuto economico alla Sampdoria per far fronte all’ingaggio di Giampaolo, essendoci poi alcune situazioni economiche ancora in piedi tra le due società che potrebbero agevolare la trattativa.