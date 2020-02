Almeyda: «Inzaghi mi emoziona. Dopo di lui voglio allenare la Lazio»

L’ex giocatore Almeyda, con un passato tra Lazio e Inter, ha parlato della sfida tra le due “ex” e non solo: le parole dell’argentino

In Italia, Almeyda ha vestito sia la maglia della Lazio, sia quella dell’Inter. A La Gazzetta dello Sport, l’argentino ha parlato proprio della partita tra le sue due “ex”, ma non solo: ha rivelato anche di voler allenare il club biancoceleste.

SCUDETTO – «La Lazio può farcela, è aggressiva, dinamica, forte. Ha grandi talenti come Luis Alberto e Correa, ma Conte è l’arma in più dell’Inter. Non mi sbilancio…».

INZAGHI – «Mi emoziona, la nostra Lazio è simile alla sua. Spero vinca lo scudetto. Simone era tranquillo, oggi sembra un altro. I pazzi eravamo noi argentini».

SOGNO – «Allenare la Lazio. Ora c’è Simone, spero resti lì per altri 10 anni, ma il giorno in cui si stufa, io ci sono».