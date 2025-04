Altobelli: «Coppa Italia speciale, non capisco chi la snobba. I trofei contano di più, i miei ricordi…»

Le parole di Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, sulle partite di Coppa Italia nel giorno del derby. Tutti i dettagli in merito

Alessandro Altobelli ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Coppa Italia nel giorno del derby d’andata tra Milan-Inter.

COPPA ITALIA SPECIALE – «Lo capivi dall’atmosfera che erano diverse. Il campionato si giocava sempre di giorno, le coppe alla sera ed era come andare al teatro, ti mettevi l’abito bello e andavi in campo con una spinta maggiore. Almeno per me era così, era la mia Coppa. E non capivo allora, non ho mai capito in verità, chi affrontava quel torneo schierando le riserve. Ma come? Ma perché? Nel calcio conta o no alzare i trofei?».

RICORDI – «Ho vinto due Coppe, nel 1978 e nel 1982. E in tutte e due le occasioni ho segnato in finale, al Napoli e al Torino. Ma la gara che mi torna di più in mente è un’altra. Stagione 1981-82, quarti di finale contro la Roma. All’andata all’Olimpico giocammo in maniera orribile, perdemmo 4-1 senza mai vedere il pallone. Il ritorno si giocò il 23 dicembre. Aria di festa, l’aria di Natale. Tre giorni prima avevamo pareggiato a San Siro contro la Juve. Bersellini, l’allenatore di allora, venne da noi giocatori e ci disse che saremmo dovuti restare in ritiro ad Appiano due giorni prima del ritorno con la Roma».