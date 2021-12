Alvarez, il Barcellona si inserisce nella trattativa: le ultime

Il giovane attaccante del River Plate, Julian Alvarez, sarebbe seguito con attenzione anche in Spagna: le ultime

Il nome al centro del mercato europeo è sicuramente Julian Alvarez. L’attaccante argentino del River Plate piace a diversi club europei, tra cui l’Inter.

Come riporta Mundo Deportivo, però, la concorrenza è sfrenata anche dalla Spagna. In particolare, il Barcellona sarebbe disposto a versare per intero la cifra della clausola e bruciare la concorrenza.