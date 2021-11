Alvarez Inter, il club vuole inserire Sanchez come contropartita: i dettagli

Indiscrezione dall’Argentina: l’Inter offre Alexis Sanchez al River Plate per il giovane talento Julian Alvarez

L’Inter offre Alexis Sanchez al River Plate per il giovane talento Julian Alvarez, su cui ci sono diversi top club europei e la concorrenza è agguerrita.

L’indiscrezione arriva direttamente da Tcy Sports, che racconta di come il club nerazzurro offre il cartellino dell’attaccante cileno come parziale contropartita nell’affare per il bomber argentino.