Amarcord Lecce Atalanta, il match della svolta del 2001 (targata Doni e Rossini)

La vittoria della risalita definitiva dell’Atalanta di Doni e Vavassori: contro il Lecce cominciò la vera stagione nerazzurra

Esistono vari match, poi ci sono quelle partite che scaturiscono una vera e propria svolta. Si pensa alla sfida contro il Napoli nel 2016 o quella di Verona nel 2018, e fu così anche per l’Atalanta di Vavassori nel lontano 2001/2002 con il Lecce.

Per capire bene quel Lecce Atalanta bisogna fare una premessa: i nerazzurri sono passati dai sogni estivi vista la campagna acquisti (su tutti l’arrivo del duo Comandini Saudati) alla contestazione. La sconfitta interna contro l’Udinese per 5-1 scalda parecchio gli animi della tifoseria: presente sì, ma comunque stanca del poco impegno dimostrato dalla squadra dopo i soli 4 punti conquistati (compreso anche il famoso 3-3 contro il Brescia)

Il 28 ottobre 2001 allo stadio Via Del Mare serve una svolta, e lo striscione “meritateci” ha un significato molto chiaro. La partita vede i padroni di casa attaccare, ma per la prima volta l’Atalanta si dimostra più concreta e ordinata: al 3′ Rossini realizza di testa il vantaggio e al minuto 81 Cristiano Doni, da vero leader, chiude i conti con un goal straordinario. Uno 0-2 che mette la prima pietra su una risalita che porterà la Dea al nono posto in classifica.