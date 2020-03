Amazon vuole la Serie A: pronta l’offerta di Bezos

Amazon prepara l’ingresso nel mondo del calcio: pronta un’offerta per i diritti tv della Serie A 2021-2024

L’emergenza Coronavirus ha rallentato la questione relativa alla rinegoziazione dei diritti tv per la Serie A 2021-2024. Nelle prossime settimane la Lega Calcio pubblicherà un bando per le aziende che vorranno accaparrarsi le quote del campionato.

In corsa c’è anche Amazon, colosso multinazionale diretto da Jeff Bezos, che sta studiando una nuova strategia per entrare nel mercato italiano dopo aver investito positivamente nella Premier League. Come riportato da Milano Finanza, in Inghilterra Amazon Prime Video ha investito 90 milioni di sterline per i diritti di ritrasmissione di trenta gare all’anno.