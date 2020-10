Ambrosini: «Derby? L’Inter per lo Scudetto, il Milan per la Champions»

Massimo Ambrosini parla in vista del derby ma non si concentra sul pronostico: le sue parole sugli obiettivi delle squadre

Massimo Ambrosini parla del derby di Milano a Tuttosport. L’ex centrocampista rossonero, però, si focalizza sugli obiettivi delle squadre in questo campionato.

«Però, posso sicuramente dire che entrambe sono attrezzate per raggiungere i loro obiettivi, sia da punto di vista dell’organico che del lavoro sul campo. La Champions per il Milan e lo scudetto per l’Inter sono traguardi alla loro portata».