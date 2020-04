Ambrosini: «Kakà è stato un giocatore pazzesco»

L’ex centrocampista Ambrosini ha parlato di Kakà, ex compagno di squadra ai tempi del Milan

Massimo Ambrosini ha speso parole al miele per Kakà, compagno di squadra ai tempi del Milan: «Il più forte con cui ho giocato? Sicuramente è nel podio, se dovessi prenderne uno direi Ronaldo per la condizione che aveva quando era arrivato e per quello che ci ha fatto vedere, ha fatto capire che giocatore fosse».

«Kakà è stato uno dei primi trequartisti moderni per caratteristiche fisiche e tecniche. È stato un giocatore pazzesco», ha concluso l’ex centrocampista rossonero ai microfoni di Sky Sport.