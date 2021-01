Ambrosini: «Milan può tenere la vetta. Ha valide alternative e poi ha Pioli»

Ambrosini ha parlato a Tuttosport della situazione relativa alla Serie A in generale, soffermandosi sul primato del Milan, ben considerato

Massimo Ambrosini ha parlato a Tuttosport della situazione relativa alla Serie A in generale, soffermandosi sul primato del Milan, ben considerato. Le sue parole.

MANTENERE IL PRIMATO- «Si perchè ha una base solida e ha alternative. Soprattutto ha dimostrato un animo ed una capacità di vincere in vari modi. Ha poi una coscienza notevole della propria forza, sembra riesca a gestire con serenità il fatto di essere primo. In questo, Pioli ha un peso enorme».

PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24

MILAN E JUVE LINEA VERDE- «La politica dei giovani va avanti da anni e si è sempre scontrata con la logica del calcio che impone il raggiungimento degli obiettivi. Ai giovani serve tempo, il Milan ha potuto fare questa scelta perchè non aveva l’assillo di una vittoria di un certo tipo. Sta testimoniando che puoi avere successi anche con i giovani, preparando un futuro importante. Ai miei tempi era diverso, sono entrato in una base solida in rossonero, come per esempio Kulusevski alla Juventus. Lui è più avvantaggiato».