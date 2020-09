Bruno Amione sosterrà le visite mediche con l’Hellas Verona: ostacolo passaporto comunitario per il centrale classe 2002

L’Hellas Verona è a un passo da Bruno Amione, difensore classe 2002 che si trasferirà dal Belgrano.

Come riportato da Sky Sport, il calciatore effettuerà domattina le visite mediche. A preoccupare, però, sono i documenti per il passaporto comunitario che potrebbero non arrivare entro la fine del mercato.