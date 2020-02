Ancelotti: «Napoli? Addio giusto, ora vado meglio io e vanno meglio loro»

Carlo Ancelotti non ha alcun rimpianto: il parere dell’attuale tecnico dell’Everton sulla separazione con il Napoli

Intervenuto a Radio Uno, Carlo Ancelotti ha ammesso di non essersi pentito di aver lasciato al Napoli. Ecco le parole dell’allenatore dell’Everton sul divorzio coi partenopei.

«Le cose stanno andando bene. Non avevo bisogno di essere rigenerato, stavo bene anche a Napoli. Nel calcio si è giudicati dai risultati e non erano all’altezza della squadra. La decisione è stata presa in accordo ed è stata quella giusta, vado meglio io e va meglio il Napoli. Non voglio parlare della mia avventura in azzurro».