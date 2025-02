Real Madrid, Ancelotti sicuro: «Siamo molto motivati. La leadership di quel giocatore per noi è fondamentale»

Il Real Madrid giocherà contro l’Osasuna. Ecco le parole di Carlo Ancelotti in conferenza stampa sulla situazione della squadra.

LE PAROLE – «Stiamo bene, siamo motivati. È un’opportunità per mantenere la leadership, ma sarà difficile. Abbiamo lasciato Manchester in salute e ora è il momento di confermare le nostre sensazioni. Ha personalità e carattere. È molto giovane e ha tutte le carte in regola per essere uno dei leader di questo club».