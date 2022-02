«Anche le riserve deludono»: Vidal si scaglia contro la Gazzetta – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal, non ha certamente preso bene le critiche ricevute dalla Gazzetta dello Sport

Non è sicuramente il momento più sereno per l’Inter e per i suoi giocatori. Questa mattina, Arturo Vidal, si è reso protagonista di un’uscita decisamente poco adatta nei confronti di Vincenzo D’Angelo, giornalista de La Gazzetta dello Sport.

Con una storia Instagram, il cileno ha risposto all’articolo che sottolineava le scarse prestazioni dell’ultimo periodo.