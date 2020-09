Anderlecht, cinque positivi nel club belga tra giocatori e staff. Ecco il comunicato ufficiale della società sugli ultimi test

L’Anderlecht, tramite il proprio profilo ufficiale, ha confermato la positività al covid-19 di ben cinque elementi della squadra: due fanno parte dello staff, tre riguardano il gruppo squadra.

Chi è risultato positivo al Covid-19 – si legge sul comunicato diramato dal club – è stato già posto in isolamento e verrà monitorato. Nei prossimi giorni verranno effettuati altri test come da protocollo indicato in Belgio.