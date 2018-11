Ancora aperte le trattative tra Samp e Inter per Andersen ma sia i club londinesi che i Red Devils sono sul giovane difensore

Joachim Andersen ancora nel mirino dei grandi club italiani e non solo. L’Inter sembrerebbe viaggiare ancora su una corsia preferenziale per quanto riguarda il difensore centrale doriano ma nella trattativa potrebbero inserirsi anche Tottenham e Arsenal. I due club avrebbero mandato i rispettivi scout ad osservare il calciatore durante il match contro il Torino. Secondo quando riportato dal Secolo XIX, inoltre, il dirigente sportivo Carlo Osti e l’avvocato Romei si sarebbero recati a Londra per parlare del difensore con Tottenham e Arsenal.

Ma non è finita qui, perché sulle tracce del danese ci sarebbe anche il Manchester United. Secondo quanto riportato dal Sun, i Red Devils avrebbero infatti messo gli occhi su Andersen con un’offerta di 25 milioni di sterline sul piatto. L’Inter nel frattempo monitora la situazione con la Samp che per ora non ha nessuna intenzione di accelerare le trattative. Per i blucerchiati si profila un’enorme plusvalenza visto che Andersen è costato al club solo un milione e mezzo di euro.