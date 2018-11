Continua la trattativa di mercato tra Sampdoria e Inter per Andersen: i blucerchiati in cambio vogliono il cartellino di Bastoni

Nonostante il rinnovo, firmato proprio ieri, Andersen è destinato a lasciare la Sampdoria. Sul giocatore resta forte l’Inter che, con Ausilio, ha già mosso i primi passi per assicurarsi il forte centrale dei blucerchiati. Il ds nerazzurro, infatti, ha già parlato con Osti, quest’ultimo però oltre a una base di 25 milioni, vuole in cambio il cartellino di Bastoni, difensore centrale del ’99, attualmente in prestito al Parma. Ausilio non vuole privarsene visto la cifra spesa per prelevarlo dall’Atalanta e non sembra nemmeno semplice lasciarlo in prestito con diritto di riscatto e successivo controriscatto. La cifra a bilancio del giovane Bastoni, infatti, pesa per 31 milione di euro: ad Ausilio e Osti il compito di trovare la giusta quadra per una trattativa sempre più chiacchierata.