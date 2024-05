Infortuni Atalanta, le ULTIME in vista della sfida contro la Roma. RECUPERO per Kolasinac?

Infortuni Atalanta, ecco le ULTIME per quanto concerne la seduta nerazzurra al Centro Bortolotti di Zingonia

Verso Atalanta Roma dopo aver scritto la storia con il Marsiglia Ecco le ultime da Zingonia soprattutto per quanto concerne gli infortuni.

Allenamento pomeridiano completo per chi non ha giocato o giocato poco contro il Marsiglia; seduta prevalentemente di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera.

Per quanto riguarda gli infortunati, Toloi lavoro individuale in campo, mentre nessuna novità su Kolasinac e Holm che oggi hanno svolto terapie come sempre.