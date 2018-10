Andersen, sarà Juve-Inter: i bianconeri pronti a offrire 23 milioni più Audero

Joachim Andersen è finito nel mirino dei due club. La Vecchia Signora per abbassare le pretese di Ferrero è pronta a offrire il cartellino di Audero

Dopo Skriniar, Marco Giampaolo ha scoperto e modellato un altro difensore in grado di competere in una big. Joachim Andersen ha avuto un’evoluzione pazzesca, e dopo l’iniziale ambientamento nella passata stagione, è diventato un vero e proprio pilastro della Sampdoria. Su di lui, sono arrivate inevitabilmente le attenzioni delle grandi di Serie A.Si profila un vero e proprio derby d’Italia tra Inter e Juventus per aggiudicarsi il centrale danese.

Detto già dell’interesse di Ausilio per il classe ’96, anche i bianconeri si sono mossi per non farsi trovare impreparati. L’intenzione è quella di proporre a Ferrero un’offerta da circa 23 milioni, con l’aggiunta del cartellino di Emil Audero. Il portiere di origini indonesiane, grande protagonista di quest’inizio di stagione blucerchiata, è infatti in prestito dai bianconeri, che potrebbero usarlo per abbassare le pretese della Sampdoria in vista dell’estate. La situazione è in continuo divenire, ma si prospettano scintille.