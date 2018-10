Piero Ausilio starebbe pensando ad Andersen per rinforzare il reparto difensivo: pronta la stessa strategia che ha portato Skriniar a Milano

L’asse Genova-Milano ha portato, negli ultimi anni, preziose pepite per i nerazzurri. Milito e Thiago Motta nel 2009, Skriniar e Icardi i più recenti. Per questo motivo Piero Ausilio ha intenzione di rispettare la tradizione, puntando gli occhi sui talenti di Sampdoria e Genoa. Troppo facile fare il nome di Piatek (accostato a mezza serie A nelle ultime settimane), meno banale accostare i nerazzurri al difensore centrale blucerchiato Joachim Andersen.

Il danese classe ’96 si sta imponendo come titolare nel cuore della difesa di Giampaolo, dove con Tonelli ha fatto diventare la retroguardia blucerchiata quella meno battuta della Serie A. Solo quattro le reti incassate dalla Sampdoria finora, una meno della Juventus e due meno dell’Inter. I nerazzurri, al momento, non hanno ancora mosso alcun passo ufficiale ma l’interesse è evidente e Ausilio vorrebbe riallacciare i rapporti con la Sampdoria per provare ad anticipare la concorrenza. L’esempio più recente è quello di Milan Skriniar, che con un autentico blitz firmato Ausilio è approdato a Milano, diventando colonna portante del progetto Suning. Il ds si augura che Andersen possa avere la stessa conclusione.