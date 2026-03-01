André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Vi spiego»

André Milan, il direttore sportivo del Corinthians: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere per far quadrare i conti»

Dopo la partita contro il Novorizontino, il direttore sportivo del Corinthians, Marcelo Paz, ha confermato pubblicamente l’interesse concreto del Milan per il giovane André, rompendo il silenzio sulle trattative. Pur senza un accordo ufficiale, il dirigente ha chiarito i contorni economici dell’operazione e smentito l’inserimento di altri club italiani: «C’è un’offerta? Sì, dal Milan. Non dalla Juventus. In questa trattativa, il giocatore è valutato 24 milioni di euro e il Corinthians possiede il 70% del suo cartellino» ha dichiarato ai microfoni di ESPN.

L’intesa tra le società prevederebbe una base fissa di 15 milioni di euro, con ulteriori 2 milioni di bonus legati a obiettivi da raggiungere prima del trasferimento. In caso di fumata bianca, il centrocampista resterebbe comunque in Brasile fino a metà anno, una scelta che si inserisce nella strategia del club paulista per riequilibrare i conti. La cessione, infatti, rappresenta un passaggio quasi obbligato per sostenere la situazione finanziaria del Corinthians.

La decisione finale sul futuro di André spetta ora alla presidenza del “Timao”. Paz ha ribadito la delicatezza del momento, tra la necessità di fare cassa e la consapevolezza del valore tecnico del giocatore: «Se André potrebbe valere di più? Sì. Ma potrebbe anche valere di meno. È una decisione difficile da prendere. Tutti sanno che il Corinthians ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti». La scelta del presidente Stabile è attesa a breve e potrebbe definire il primo rinforzo per il centrocampo di Massimiliano Allegri.