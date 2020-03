Andrea Conti: “Ecco perché ho scelto il 12” – VIDEO

Andrea Conti, esterno rossonero, ha spiegato il motivo per cui ha scelto la maglia numero 12. Ecco le sue motivazioni

«Mi fa tanto piacere, non so nemmeno io come spiegarmela anche perché ho giocato poco. Nel mio piccolo ho sempre cercato di essere vicino alla squadra, penso sia stata apprezzata sta cosa. Io sono nato il 2, la mia ragazza il 10. Volevo il 13 perché era il giorno del nostro fidanzamento, ma era già occupato».