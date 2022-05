Andreazzoli Cagliari, nuove conferme: i rossoblù lo vogliono per la panchina

Andreazzoli Cagliari, nuove conferme sull’interesse dei rossoblù per il tecnico. E’ il prescelto per la panchina

Il Cagliari è già al lavoro per programmare la prossima stagione, in cui l’obiettivo sarà ovviamente la pronta risalita in massima serie.

Come riportato da Alfredo Pedullà, le voci che annunciavano un forte interesse del club rossoblù verso Andreazzoli (attuale tecnico dell’Empoli) hanno trovato conferma. Sull’allenatore, però, è forte la concorrenza della Cremonese.