Angel Torres (presidente Getafe): «Non viaggeremo in Italia»

Il presidente del Getafe Angel Torres parla della trasferta contro l’Inter in Europa League: le sue parole in piena emergenza Coronavirus

Giovedì sera l’Inter dovrebbe affrontare il Getafe in Europa League. Il presidente Angel Torres ha parlato ai microfoni di El Transistor proprio della trasferta, a rischio a causa del Coronavirus.

«A meno che non cambi qualcosa il Getafe non viaggerà in Italia. La Uefa ci dice di chiedere un permesso speciale al Governo. Non lo farò, mi atterrò alle Leggi del mio Paese» ha dichiarato il presidente.