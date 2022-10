Anguissa: «Doppietta merito dei miei compagni, vogliamo vincere il più possibile». Le parole del centrocampista del Napoli

André Zambo Anguissa ha parlato a DAZN dopo Napoli-Torino.

PARTITA – «Sono felice sia per il risultato in una partita difficile, sia per i miei compagni. Il merito è loro per i miei due gol».

DOPPIETTA – «È bello e importante ma io penso al mio ruolo in campo, conta che la squadra vinca. La mia famiglia ha sempre creduto in me. La dedica dell’esultanza è per loro».

OBIETTIVO – «Pensiamo una partita alla volta, vogliamo vincere più partite possibili».