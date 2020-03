Annullamento campionato, la richiesta di alcuni club per salvare i bilanci

Annullamento campionato, c’è caos per la scelta della serie A. Alcuni club, per salvare i bilanci, chiederanno di annullare il campionato

Regna il caos nel calcio. Non solo per la scelta di sospendere i campionati, ma anche per capire come terminerà la stagione in corso. Tante le novità, tra cui le richieste di alcuni club di annullare il campionato.

L’edizione odierna del Corriere della Sera cerca di analizzare al meglio quanto può accadere nel calcio: a quanto pare alcuni club di A a rischio retrocessione potrebbero chiedere l’annullamento del campionato. Ipotesi o meno, le prossime settimane saranno decisive.