Antonello annuncia: «Nuovo accordo per il retail con Nike. Su Pirelli…»

Durante il Q&A con i giornalisti al termine dell’Assemblea dei Soci, Alessandro Antonello ha parlato dei nuovi accordi commerciali

Durante il Q&A con i giornalisti al termine dell’Assemblea dei soci, il ceo dell’Inter Alessandro Antonello ha annunciato importanti novità a livello commerciali.

«Posso annunciare oggi che con Nike abbiamo chiuso gli accordi per il riacquisto dei diritti di retail e licensing, accordo che partirà il prossimo 1° novembre. Riteniamo che questo possa aprire nuove frontiere per altri mercati. Parliamo di uno dei pilastri per tutti i club europei. Pirelli è in scadenza nel 2021, ad oggi non abbiamo alternative sul tavolo; se arriverà il momento, andremo sul mercato in chiara sintonia con Pirelli per capire come continuare una storia ventennale»