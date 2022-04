Antony, c’è mezza Europa: tutti i top club con cui tratta il talento Ajax che potrebbe salutare a fine stagione

Aumenta la lista delle pretendenti per Antony.

Secondo quanto riportato da As, infatti, sul talento dell’Ajax oltre alla Juve avrebbe messo gli occhi anche il Psg. Non solo, perché l’entourage dell’attaccante brasiliano starebbe ascoltando anche le proposte di Barcellona e Real Madrid. Il prezzo del classe 2000 è di 35 milioni. I bianconeri dovranno fronteggiare una folta concorrenza per accappararsi Antony.