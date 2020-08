Arbitri, Nicchi: «CAN unificata, Var in Serie B al momento giusto»

Il presidente dell’AIA ha parlato al margine del Consiglio Federale

Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha parlato a margine del Consiglio Federale.

«Da oggi la CAN è unificata, un progetto bello sul quale stiamo lavorando e che abbiamo concretizzato assieme al presidente federale: credo ci darà grossi risultati perché arriva in un momento adatto, in cui c’è un nuovo modo di arbitrare legato alla tecnologia. Probabilmente introdurremo la VAR anche in Serie B, e dovendo gestire una serie di arbitri in tempi piuttosto stretti, con tutte le derivazioni del caso, compreso lo sviluppo del calcio femminile e della Serie C, ci sono tante cose da regolare. Anche la sala VAR, che non vediamo l’ora venga completata: ci sono investimenti, ed è un bel progetto. Non introdurremo il VAR dall’inizio in Serie B, perché il Covid ci ha tolto mesi di sperimentazione, e abbiamo arbitri sprovvisti del patentino e dell’esperienza. Accadrà quando saremo pronti».