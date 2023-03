Arbitro Italia-Inghilterra: toccherà a lui dirigere il match di domani

Arbitro Italia-Inghilterra, designato il fischietto del match in programma domani sera allo stadio Maradona di Napoli

Tornerà in campo domani l’Italia di Roberto Mancini, pronta a sfidare l’Inghilterra nel primo match del gruppo C per le qualificazioni agli Europei del 2024.

A dirigere la sfida sarà il serbo Srdjan Jovanovic, assistenti Uros Stojkovic e Milan Mihajlovia, con Novak Simovic nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR Tomasz Kwiatkowski, coadiuvato all’AVAR da Piotr Lasyk.