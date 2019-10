Argentina, i convocati di Scaloni: ci sono Dybala e Lautaro. Out Icardi

Lionel Scaloni ha diramato l’elenco per i prossimi impegni dell’Albiceleste: ancora out Mauro Icardi

Lionel Scaloni ha diramato l’elenco dei convocati per i prossimi impegni dell’Albiceleste. C’è tanta Serie A ma manca ancora la chiamata per Mauro Icardi, che si è messo in luce in questo inizio di stagione con il Paris Saint Germain.

Portieri: Marchesin (Porto), Musso (Udinese), Martinez (Arsenal)

Difensori: Andrada (Boca Juniors), Foyth (Tottenham), Saravia (Porto), Otamendi (Manchester City), Pezzella (Fiorentina), Rojo (Manchester United), Kannemann (Gremio), Tagliafico (Ajax), Perez (Famalicao)

Centrocampisti: Rodriguez (America), Lo Celso (Tottenham), Paredes (PSG), Dominguez (Velez), De Paul (Udinese), Acuna (Sporting CP), Pereyra (Watford), Ocampos (Siviglia)

Attaccanti: Messi (Barcellona), Aguero (Manchester City), Nico Gonzalez (Stoccarda), Alario (Bayer Leverkusen), Martinez (Inter), Dybala (Juventus).