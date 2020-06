Argentina, brusca frenata per la ripresa del campionato. A dirlo il Ministro della Salute Gines Gonzalez Garcia

Il coronavirus non è ancora stato debellato e nonostante siano molte le Nazioni che pian piano stanno tornando alla normalità la ripresa del calcio per ora non è un obiettivo primario dell’Argentina.

Come riporta futbol argentino a confermarlo è il Ministro della Salute Gines Gonzalez Garcia: «Non possiamo pensare già adesso ad una ripartenza del calcio a breve termine».