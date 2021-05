UFFICIALE Argentina, campionati sospesi per l’emergenza Covid: la nota

L’Argentina sospende i campionati per far fronte alla seconda ondata dell’emergenza Coronavirus: il comunicato ufficiale

La Federcalcio argentina comunica lo stop di tutti i campionati per far fronte all’emergenza Coronavirus.

«La Federcalcio argentina informa il pubblico che per seguire le misure sanitarie annunciate ieri dal Presidente Alberto Fernández, volte a combattere la seconda ondata della pandemia Covid 19 che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere la programmazione delle partite in tutti i locali concorsi che organizza dalle ore 20:00 di oggi fino a domenica 30 maggio 2021 compresi. Questa Associazione collabora con le autorità nazionali, provinciali e comunali dal 20 marzo 2020 allo sviluppo di protocolli sanitari finalizzati alla cura della famiglia calcistica e della società in generale, nel rispetto di ognuna delle decisioni prese. leader e da esperti epidemiologici. Ecco perché, in questo momento in cui il nostro amato Paese deve fare uno sforzo in più per controllare questa angosciosa pandemia che ci affligge, l’AFA e tutti noi che facciamo il calcio accompagneremo ancora una volta le autorità nazionali sospendendo la programmazione delle partite corrispondenti a tutte le gare locali per un periodo di 9 giorni. In questo senso, collaboreremo con i governi delle province di San Juan, Santiago del Estero e le autorità della Lega di calcio professionistico per riprogrammare le semifinali e il gran finale di Coppa di Lega negli scenari originariamente previsti».