Arnautovic Genoa, pronto il ritorno di fiamma dopo il mancato colpo in estate? L’indiscrezione per il post Pinamonti

Arnautovic Genoa, pronto il ritorno di fiamma per il centravanti rossoblu? Ecco le ultime novità sul possibile erede di Andrea Pinamonti

Ormai è certo che il Genoa non riscatterà Andrea Pinamonti: quei 14 milioni che per la squadra rossoblu sono troppi per essere spesi, ma dall’altra ci sarebbe una grande soluzione low cost per riuscire ad alzare il livello dell’attacco.

Infatti i rossoblu potrebbero ritornare su Marko Arnautovic. Dopo il no estivo, secondo quanto raccolto da CalcioNews24, ci potrebbe essere un nuovo sondaggio considerando la possibile cessione in casa Inter.