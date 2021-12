Arresto Ferrero, rischio Natale in carcere: la situazione

L’ex presidente della Sampdoria Ferrero si trova ancora in carcere e rischia di trascorrere lì anche il Natale

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, resta nel carcere di San Vittore. Per il momento la sua detenzione resta confermata e si attende di conoscere la data dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Catanzaro. I legali di Ferrero sperano nella attenuazione della misura di custodia cautelare.

La sensazione, come conferma La Gazzetta dello Sport, è che l’udienza possa essere fissata per l’inizio della prossima settimana. Il rischio per Ferrero è quello di passare il Natale a San Vittore. Il Tribunale del Riesame, in realtà, tende a emettere la sua sentenza in pochi giorni, ma essendo così vicini alle festività anche questa potrebbe slittare.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24