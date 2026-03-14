Arrivabene allo scoperto: «Su Yildiz non ho meriti. Vlahovic era l’operazione da fare, posso dire questa cosa sul suo rinnovo»

Arrivabene, ex ad della Juventus, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di Vlahovic, Yildiz ma non solo. Le parole

Maurizio Arrivabene, ex ad della Juventus ed ex team principal della Ferrari, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

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VLAHOVIC – «Era l’operazione da fare, l’investimento fu autorizzato dal Cda. Resto orgoglioso di Vlahovic. Dusan ricorda Verstappen per la determinazione, Leclerc per tenacia e umanità. A Vlahovic scrivo ancora per trasmettergli amicizia e carica. E io non sono uno che fa molti complimenti»

VLAHOVIC HA APERTO AL RINNOVO – «Dusan è forte e il suo ritorno dall’infortunio sarà importante per la qualificazione Champions. Ma non è mai un giocatore da solo che ti porta all’obiettivo. Mi inorgoglisce vedere titolari con Spalletti i vari Locatelli, Bremer, Gatti: tutti giocatori che acquistammo io e Cherubini»

YILDIZ – «Io non ho meriti. Cherubini e i suoi collaboratori erano convintissimi. Yildiz ha classe e attaccamento alla maglia: gli auguro di vincere alla Juventus quanto ha fatto Hamilton in carriera»

SOGNO DI MERCATO – «Donnarumma alla Juventus»

RINNOVEREBBE SPALLETTI – «Sì. È una persona riflessiva, sta costruendo la Juventus e dando consapevolezza ai giocatori»

L’INTERVISTA COMPLETA DI ARRIVABENE

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