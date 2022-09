Arsenal, accordo con Adidas: il comunicato

L’Arsenal ha annunciato l’estensione della partnership con Adidas. Il comunicato del club sull’accordo con il colosso sportivo

«Siamo lieti di annunciare l’estensione di una delle partnership più progressiste nello sport mondiale fino al 2030. Abbiamo collaborato con Adidas all’inizio della stagione 2019/20, ritrovandoci dopo 25 anni. Dall’inizio dell’ultima partnership, abbiamo aperto nuovi orizzonti con avvincenti campagne mirate e gamme di prodotti radicate nella cultura di Londra che continuano a ispirare e coinvolgere i nostri sostenitori in tutto il mondo. La partnership estesa si concentrerà maggiormente su Arsenal Women con diritti di marketing rafforzati che porteranno una maggiore visibilità globale per la squadra e i giocatori, continuando il nostro impegno congiunto per portare avanti il calcio femminile».