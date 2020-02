Arsenal, Arteta: «Impressionato dal coraggio di Mustafi» – VIDEO

Il tecnico dell’Arsenal Arteta ha elogiato in conferenza stampa la prestazione difensiva di Mustafi contro il Burnley – VIDEO

L’Arsenal ha ottenuto il quarto pareggio consecutivo in Premier League dopo lo 0-0 rimediato in casa del Burnely. I Gunners non stanno attraversando un periodo semplice in campionato, ma Mikel Arteta è fiducioso.

Il tecnico dell’Arsenal, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto i complimenti alla propria squadra soffermandosi sulla prestazione del difensore Shkodran Mustafi: «Sono impressionato dal suo coraggio», ha concluso Arteta.