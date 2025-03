Arsenal-Fulham: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Emirates Stadium di Londra, il West London derby Arsenal-Fulham valido per la trentesima giornata di Premier League: le ultimissime di formazioni con orari e dove vederla in tv

Il West London derby tra Arsenal-Fulham arriva all’Emirates Stadium di Londra per la trentesima giornata di Premier League: le ultimissime di formazioni con orari e dove vederla in tv.

Le probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Thomas Partey, Rice; Gabriel Martinelli, Merino, Trossard. Allenatore: Arteta.

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Pereira, Berge; Iwobi Smith Rowe, Willian; Raul Jimenez. Allenatore: Marco Silva.

Orario e dove vederla in tv

Arsenal-Fulham si gioca alle ore 20:45 di martedì 1 aprile per la 30ª giornata di campionato di Premier League. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio. La partita sarà visibile in streaming per i clienti Sky su Sky Go o per i clienti NOW TV sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.