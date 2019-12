Arsenal in crisi, si pensa ad Ancelotti per la panchina

Continua la crisi dell’Arsenal che dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Manchester City starebbe pensando ad Ancelotti

La cura Freddie Ljungberg non è stata utile all’Arsenal che sta precipitando in classifica. I Gunners sono stati travolti dal Manchester City nell’ultimo turno di Premier League e starebbe pensando ad un altro cambio in panchina.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, è tornato in auge il nome di Carlo Ancelotti per la panchina dell’Arsenal. Nelle prossime ore potrebbero maturare novità in merito. L’ex tecnico del Napoli torna subito in sella?