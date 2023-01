Arsenal Newcastle, stasera è big match in Premier League

Stasera andrà in scena un match che vale per le prime posizioni della Premier League: Arsenal e Newcastle si sfidano

Arsenal 43 punti, Newcastle 34. Le due sorprese della Premier League si affrontano stasera alle ore 20,45 in un match che vede la capolista ospitare la terza. Si annuncia un match dai contorni spettacolari alti: i Gunners nel loro stadio hanno vinto 7 incontri su 7, unica squadra del torneo ad avere centrato l’en-plein. Dal loro canto, i Magpies si presentano come la migliore difesa d’Inghilterra, con sole 11 reti incassate in 17 incontri. A cercare di approfittare della situazione il Manchester City, secondo in classifica e prossimamente impegnato in casa del Chelsea