Arsenal Nico Williams: il basco è il grande obiettivo per l’estate! I Gunners hanno già parlato con il suo agente

Calciomercato, l’Arsenal ha messo nel mirino Nico Williams: i Gunners pronti al grande colpo in estate, ma la concorrenza è tanta

Andrea Berta, direttore sportivo dell’Arsenal ha iniziato a cercare rinforzi per colmare il divario con le altre squadre di Premier League. Secondo quanto riportato da Fotto Mercato, Berta ha contattato il procuratore di Nico Williams, giovane esterno spagnolo dell’Athletic Club, per sondare la possibilità di un trasferimento. Dopo l’ottimo Europeo dello scorso anno, il classe 2002 era finito nel mirino di club di altissimo livello, come Barcellona e Paris Saint-Germain.

Nonostante l’interesse di diversi top club, il club basco è riuscito a resistere alle offerte. Tuttavia, la prossima estate potrebbe essere quella decisiva per il futuro di Williams, con Arsenal, Barcellona e Bayern Monaco pronti a fare sul serio per assicurarsi il talento spagnolo. La trattativa, dunque, potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane.