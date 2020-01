Arsenal: Ozil si esalta nel sistema di Arteta

Arteta sta introducendo un calcio fondato sul possesso. Ozil è uno dei pilastri tecnici del suo nuovo Arsenal

Il nuovo Arsenal di Arteta è cucito sulla misura di Mesut Ozil. I Gunners applicano un calcio di possesso e di posizione in pieno stile Guardiola, con la ricerca di trovare l’uomo tra le linee alle spalle della pressione avversaria, favorendo combinazioni sul breve. Situazioni in cui Ozil si esalta, come per esempio nella slide sopra (il gol contro il Crystal Palace).

L’Arsenal occupa tutti e 5 i corridoi verticali: a sinistra è il terzino che dà ampiezza (Kolasinac), a destra l’ala (Pepe). David Luiz serve tra le linee Ozil, che combina bene con Aubameyang. Da notare la vicinanza tra gli attaccanti.