Arsenal, Emery a rischio: cruciale il match con il Leicester

Arsenal, il club sta vivendo un periodo piuttosto negativo. Sul banco degli imputati è finito il tecnico Emery

C’è aria di crisi in casa Arsenal. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport il tecnico Emery infatti è in bilico e si gioca la panchina nello scontro diretto contro il Leicester di Rodgers.

Se infatti l’Arsenal dovesse perdere si ritroverebbe a -9 dalla zona Champions con soli 17 punti in 11 partite. Un bottino decisamente troppo magro per il club mai così male negli ultimi sette anni.