Arteta: “Coronavirus? Dobbiamo adattarci” – VIDEO

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato del coronavirus. Ecco le parole dell’ex centrocampista dei gunners

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato del coronavirus. Ecco le parole dell’ex centrocampista dei gunners

«Sembra che l’emergenza stia colpendo sempre più paesi. Speriamo non succeda anche qui, ma non so se sia un’ipotesi realistica. Al momento non possiamo che seguire le direttive. Abbiamo cambiato solo un po’ di abitudini, stando più attenti e mantenendo i contatti al minimo. Per il resto procede tutto come sempre».