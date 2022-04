Arthur, la cessione finanzia il colpo da 90 a centrocampo

Arthur, la cessione del brasiliano finalizza il nuovo acquisto a centrocampo. Il piano dei bianconeri per il mercato estivo

La Juve si muove per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club ha intenzione di mettere a segno un colpo da 90 a centrocampo ma, prima, dovrà liberare spazio in rosa con la cessione di altri giocatori.

Indiziato numero uno a lasciare i bianconeri sarebbe Arthur, che ha mercato e allo stesso tempo poco ha convinto negli ultimi due anni. Se il brasiliano dovesse andarsene, Cherubini punterebbe poi sull’acquisto di un regista. Al contrario, se clamorosamente dovesse essere confermato il sudamericano, ci si concentrerebbe maggiormente sull’arrivo di una mezzala.