Asamoah Inter, risoluzione in corso. Poi la Sampdoria

Calciomercato Sampdoria, l’agente di Asamoah sta trattando la rescissione del suo assistito con l’Inter. Le ultime

La Sampdoria è pronta a chiudere per Kwadwo Asamoah. Secondo quanto riporta fcinternews.it, l’agente dell’esterno classe 1988, Edoardo Crnjar, lo scorso venerdì si è recato nella sede nerazzurra per gettare le basi per una risoluzione contrattuale tra il giocatore e il club nerazzurro.

Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo tra le due parti e, quindi, Asamoah si svincolerà dall’Inter nelle prossime ore e sarà pronto a firmare per qualsiasi club, con la Sampdoria in pole position. Dal club nerazzurro, l’esterno ghanese otterrà una buonuscita da circa 1,5 milioni di euro.