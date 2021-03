Ascoli, Cacciatore polemico: «Grazie a chi mi dava per finito»

Fabrizio Cacciatore, neo difensore dell’Ascoli, ha scritto su Instagram un lungo post dove si è tolto qualche sassolino dalle scarpe

Fabrizio Cacciatore, nuovo difensore dell’Ascoli, ha scritto su Instagram un lungo post dopo che è tornato all’attività agonistica. L’ex difensore del Cagliari ha ricevuto nei commenti l’in bocca al lupo da parte di Radja Nainggolan.

«Eccomi…. anzi ri-eccomi finalmente qui, con un pallone e un campo sotto ai piedi……

No non mi sono arreso , anzi , con costanza , tenacia e sacrifico mi sono fatto ancora più forza per poter raggiungere questo nuovo obbiettivo, questa nuova sfida, questa dura prova….

Ringrazio me stesso per non aver mai mollato, nemmeno in quei giorni dove la delusione e la tristezza prendevano il sopravvento, ringrazio la mia famiglia che mi ha supportato e sopportato ogni singolo instante, ringrazio chi mi ha dato per finito, rotto perché non potete capire quanta forza mi avete tirato fuori, e ringrazio la società Ascoli Calcio per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità ….. ci metterò cuore e anima è una promessa ……chiedo anche scusa a tutti per non aver più postato nulla ed essere un po’ sparito …… ma ho avuto bisogno di metabolizzare, di capire, di ritrovare una certa serenità …. spero capirete …. vi abbraccio . Fabrizio».